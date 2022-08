Casa que acolhe mulheres em situação de rua precisa de doação

O Lar Santa Filomena, em Sobral, passa por dificuldades.

Inaugurado em novembro do ano passado, o Lar Santa Filomena, em Sobral (Zona Norte do Ceará), é uma casa de acolhimento à mulheres com crianças em situação de rua. A entidade faz parte da Obra Lumen, criada em Fortaleza, em 2017, por quatro jovens com o objetivo de acolher pessoas desgarradas da família. Hoje, a obra conta com mais 30 casas acolhedoras espalhadas pelo Brasil, como em Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, São Carlos e, fora do País, na Guiné-Bissau.

Em Sobral, o Lar Santa Filomena abriga 10 mulheres que recebem, além da acolhida, formação religiosa, cursos profissionalizantes, tratamento médico e psiquiátrico. “Nosso projeto vive da providência para as despesas como remédios, comida, higiene pessoal, custo de água e luz e de transporte das meninas para os tratamentos hospitalares. Tudo depende de doações. Não dependemos do governo”, diz a coordenadora do Lar, Josirene Marques.





A interna Nicole Diniz (20), que é de Fortaleza, está na casa há nove meses. Ela conta que, mesmo tendo completado o tempo máximo de internato, não vai sair, pois pretende concluir os cursos que está fazendo e conseguir um emprego. “Eu pretendo continuar aqui em Sobral, porque a cidade é muito acolhedora e, pela primeira vez, me senti muito amada e cuidada. Essa ressocialização é muito importante para mim”. afirma a jovem.





Além destas unidades, o projeto realiza trabalho de prevenção em oito centros sociais, localizados em comunidades carentes de periferias, com evangelização e atividades socioeducativas de lazer, esporte e cultura para crianças, adolescentes e adultos.





As doações podem ser entregues no endereço do Lar Santa Filomena, na Rua Cel. Antônio Mendes Carneiro, 576, no Centro de Sobral, ou pelo telefone (85) 9-99980785 ou para o pix: 19.614.284/0001-60 – Obra Lumen de Evangelização.





Por Edwalcyr Santos