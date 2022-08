SOBRAL TEM SEIS CASOS SUSPEITOS DE VARÍOLA DOS MACACOS

Ceará tem seis casos confirmados de varíola dos macacos. Até o dia 5 de agosto, o Estado tinha 157 casos notificados e 52 descartados. Entre as confirmações, cinco são residentes de Fortaleza e um do município de Russas, com idades entre 20 e 43 anos.





Em Jati, a Vigilância Epidemiológica do Estado investiga os cinco pacientes com suspeita de monkeypox no município de Jati. São todos da mesma família, sendo a mãe e os quatro filhos com idades entre 6 e 11 anos.





Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), "em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento".





A pasta informa que tem monitorado o cenário junto às Vigilâncias em Saúde dos Municípios, "realizando publicação periódica de notas técnicas atualizadas sobre a Monkeypox".





Municípios com casos suspeitos de Monkeypox:





Acaraú (1)

Ararendá (3)

Banabuiú (1)

Brejo Santo (2)

Caridade (1)

Caririaçu (1)

Cascavel (4)

Caucaia (2)

Crato (9)

Farias Brito (1)

Fortaleza (36)

Fortim (1)

Guaraciaba do Norte (1)

Icapuí (1)

Iguatu (1)

Irauçuba (1)

Itapipoca (1)

Jaguaruana (2)

Jati (5)

Juazeiro do Norte (4)

Maracanaú (4)

Milhã (1)

Pacajus (1)

Pacatuba (1)

Pedra Branca (1)

Pereiro (1)

Russas (2)

São Gonçalo do Amarante (1)

Sobral (6)

Tamboril (2)

Tejuçuoca (1)





Com informações do portal O Povo