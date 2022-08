Lula diz ao TSE que ficou "mais pobre na prisão" ao declarar patrimônio de R$ 7,4 milhões

O ex-presidente Lula (PT) informou ontem, sábado (6), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que seu patrimônio atual é de R$ 7,4 milhões. Valor inferior ao que ele declarou em 2018, quando estava preso em Curitiba e foi impedido de concorrer à Presidência por causa das condenações na Lava Jato.





Nas eleições anteriores, os bens do petista somavam R$ 7,9 milhões, cerca de meio milhão a mais, em valores nominais.





O maior patrimônio do petista, segundo ele próprio, é uma aplicação de R$ 5,5 milhões em um fundo de previdência privada. O petista também declarou ter R$ 462 mil em outras aplicações bancárias, entre as quais fundos CDB e dois empréstimos: um de R$ 200 mil e outro de R$ 50 mil.





Corrigido pela inflação, o patrimônio de Lula era de cerca de R$ 10 milhões na época, R$ 2,7 milhões a mais do que os valores informados neste ano. As condenações do ex-presidente foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021, tornando-o novamente elegível.





Na lista de bens, também foram registrados dois apartamentos: um de R$ 19,1 mil e outro de R$ 94,5 mil; um terreno de R$ 265 mil e um automóvel avaliado em R$ 85 mil. O petista também diz ter R$ 479 mil em cotas de participação em empresas privadas.





Registros no TSE





O pedido de registro representa a etapa final para que as candidaturas sejam analisadas e deferidas pelo TSE. O prazo é até 15 de agosto. No dia seguinte, as campanhas estão liberadas. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro.





Ao todo, sete candidatos oficializaram até este domingo (7) a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto.





Veja a relação, em ordem alfabética, com o respectivo valor de bens declarados:





Felipe d’Avila (Novo): R$ 24,6 milhões

Léo Péricles (UP): R$ 197,31

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): R$ 7,4 milhões

Pablo Marçal (Pros): R$ 16,9 milhões

Simone Tebet (MDB): R$ 2,3 milhões

Sofia Manzano (PCB): R$ 498 mil

Vera Lúcia (PSTU): R$ 8.805





Ainda são esperados os registros das seguintes candidaturas:





Ciro Gomes (PDT)





Jair Bolsonaro (PL)





José Maria Eymael (DC)





Roberto Jefferson (PTB)





Soraya Thronicke (União Brasil)





Via CM7