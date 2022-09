Com temor de ser hostilizado, PT proíbe mochila, frutas e outros objetos para comício de Lula em Manaus

O presidente regional do PT no Amazonas, deputado Sinésio Campos, divulgou as normas de segurança que serão adotadas durante o comício do ex-presidente e candidato à Presidência, Luís Inácio Lula da Silva, em Manaus, que acontece nesta quarta-feira (31), às 18h, no Espaço Via Torres.





Veja quais os itens não serão permitidos no evento.





1. Não será permitida entrada com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros e frutas inteiras;





2. Álcool em gel somente em embalagens de 100ml;





3. Alimentos devem estar embalados, as frutas picadas em recipientes de plástico; os demais em papel alumínio e sem talheres;





4. Só será permitida entrada de bandeira sem mastro ou com mastro de PVC;





5. Evite participar do evento de mochila ou bolsa de maior tamanho;





6. Será disponibilizado água para o público em locais sinalizados.





Durante o comício das 18h, no Espaço Via Torres, a principal pauta abordada por Lula será o desenvolvimento da região sem destruir a Floresta Amazônica e os povos originários. Haverá também a participação de 35 entidades e movimentos sociais para falar de sustentabilidade no Amazonas. O ato será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente.





Na quarta-feira, às 8h da manhã, há previsão de Lula visitar a fábrica da Honda, na Zona Franca de Manaus (ZFM) e, posteriormente, o Museu da Amazônia (Musa), na zona Leste. Ainda no Musa, o presidenciável fará parada para conhecer a gigante árvore de 45 metros, da espécie angelim-pedra, com idade estimada entre 500 e 600 anos.





