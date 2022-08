Empréstimo Auxilio Brasil Manaus - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:





A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) uma Medida Provisória que permite o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).





O texto ainda amplia a margem da consignação em folha de pagamento de operações de crédito para os segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).





crédito consignado costuma oferecer mais segurança ao credor, porque as prestações são descontadas automaticamente da folha de pagamento. O risco de inadimplência costuma ser menor e os juros podem ser baixos.





Por ser uma Medida Provisória, o texto já teve efeito imediato assim que publicado no Diário Oficial da União, em março deste ano. No entanto, precisa ser aprovado até 15 de julho para que não perca a validade. O texto agora segue para análise do Senado.

Ampliação de limites





O relator da matéria, deputado federal Bilac Pinto (União Brasil-MG), estabeleceu que a soma dos descontos em folha de pagamento ou na remuneração disponível de empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e servidores públicos não poderá passar de 40% da remuneração disponível. Antes a porcentagem permitida era de 35%.





O limite de 40% também será válido para beneficiários do Auxílio Brasil.





Aposentados do Regime Geral de Previdência, beneficiários do BPC e titulares da Renda Mensal Vitalícia terão a margem ampliada de 40% para 45%.





Em todos esses casos, haverá a reserva de 5% para operações com cartões de crédito consignado.





O relator ainda fez mudanças em regras do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. Detalhes para a operacionalização da questão devem ser regulamentados no futuro pelo Ministério da Cidadania.





