China anuncia envio de tropas para a Rússia

Em meio a fortes tensões com os EUA, a China anunciou na manhã desta quarta-feira (17), no horário de Brasília, que enviará tropas para a Rússia. De acordo com Pequim, os militares participarão em um exercício conjunto no país.





O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa chinês. Segundo a pasta, tropas da Índia, Belarus e Tajiquistão também participarão dos exercícios, que ocorrerão em território russo ainda sem data confirmada.





A participação da China nos exercícios conjuntos “não tem relação com a atual situação internacional e regional”, afirmou o ministério em comunicado.





Os exercícios fazem parte de um acordo de cooperação anual bilateral, acrescentou a pasta.





Exercícios conjuntos semelhantes liderados pela Rússia envolvendo a China já foram realizados em outros anos.





“O objetivo é aprofundar a cooperação prática e amigável com os exércitos dos países participantes, aumentar o nível de colaboração estratégica entre as partes e fortalecer a capacidade de responder a várias ameaças à segurança”, disse o comunicado.





Desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem mostrado apoio, ainda que contido, à Rússia.