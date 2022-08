Empréstimo Auxilio Brasil Salvador - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:









Empréstimo do Auxílio Brasil está sendo muito aguardo pelos beneficiários





Adige Silva

Publicado em 14/06/2022 às 21:36





O pagamento do Auxílio Brasil com parcela com valor maior começa a ser feito nesta semana - FOTO: José Cruz/Agência Brasil





Com grande expectativa, o Empréstimo Auxílio Brasil tem sido aguardado para os beneficiários do programa, que substituiu o Bolsa Família.









O dinheiro pode ser uma alívios para as milhares de famílias que estão passando dificuldades financeiras, provocadas pela pandemis.





Nesta matéria, entenda como e se pode solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil.





O QUE É EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUXÍLIO BRASIL





Uma nova oportunidade de crédito consignado para quem recebe Auxílio Brasil. Esse é o resumo do que significa o empréstimo Auxílio Brasil, também chamado de Bolsa Família 2022.





O chamado empréstimo Auxílio Brasil foi aprovado no dia 17 de março através da Medida Provisória 1.106, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.





Desta vez, essa modalidade também irá contemplar quem faz parte do BPC (Benefício de Prestação Continuada) - o empréstimo BPC.

COMO FUNCIONA O EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL?





O empréstimo consignado Auxílio Brasil corresponde à modalidade do crédito consignado.





Isso significa que o valor solicitado pelo beneficiário será descontado da própria folha de pagamento do programa.





Assim, o valor do empréstimo Auxílio Brasil será descontado do próprio benefício Auxílio Brasil.









A medida conta com o apoio do ministro da Cidadania, João Roma, e possui o objetivo de ajudar as famílias beneficiárias a contratar crédito extra sem juros abusivos.





COMO FAZER EMPRÉSTIMO AUXÍLIO BRASIL?





O empréstimo do Auxílio Brasil foi anunciado através do Diário Oficial da União no dia 17 de março.





Todavia, modalidade de crédito ainda não está disponível para ser solicitada pelos beneficiários.





Porém, apesar do empréstimo Auxílio Brasil ainda não ter sido liberado, outra modalidade de crédito pode ser solicitada: o Empréstimo Caixa, que pode ser solicitado por pessoas físicas e jurídicas





QUAL O VALOR E JUROS DO EMPRÉSTIMO CAIXA?

PESSOA FÍSICA





Para pessoas físicas, poderão ser realizados empréstimos no valor de R$ 300 a R$ 1.000. O prazo para pagar é de até 24 meses e os juros são de 1,95% ao mês.





Para realizar a solicitação do crédito consignado Caixa, é necessário ter interesse em empreendimentos, mesmo aqueles informais.





PESSOA JURÍDICA E MEI





Já pessoas jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) têm direito a até R$ 3.000 de empréstimo. O prazo é o mesmo: 24 meses. No entanto, os juros são um pouco maiores: 1,99% ao mês.





Negativados (ou seja, quem tem "nome sujo" no SPC Brasil ou Serasa) também podem solicitar o empréstimo









COMO FAZER EMPRÉSTIMO NO CAIXA TEM?





Para fazer o empréstimo no Caixa Tem, é necessário que o beneficiário tenha ocupação e renda informados para que a análise de crédito seja feita. Após ter o crédito analisado, o cidadão pode solicitar o Empréstimo Caixa Tem.





A análise do pedido deve durar até uma semana. Confira o passo a passo.

Acesse o aplicativo Caixa Tem

Busque pela opção "Atualize seu cadastro" e siga as instruções

Em seguida, o acesso aos recursos da conta para pedir o empréstimo será liberado em até 48 horas. O cidadão deve ficar atento às notificações do e-mail e do app.





COMO ATUALIZAR O CADASTRO NO CAIXA TEM?





É necessário ter o cadastro no Caixa Tem atualizado para realizar o pedido empréstimo. Para isso, o aplicativo deve pedir as seguintes informações:telefone celular;

dados de renda e patrimônio;

documentos pessoais (como RG e CPF).





O cidadão deve aguardar até 48 horas para ter o cadastro atualizado. Após a atualização, o Empréstimo Caixa Tem já pode ser solicitado.





FONTE: radiojornal.ne10.uol.com.br