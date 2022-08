SOBRAL: RAIO APREENDE ARMA DE FOGO E RECUPERA MOTO ROUBADA

Na noite da última terça-feira, dia 09, um homem pilotando uma motocicleta realizou um roubo a uma lanchonete nas proximidades da Praça do Patrocínio. A Equipe Raio 04 em patrulhamento pelo entorno, foi acionada por populares sobre o sinistro.





De imediato os militares realizaram a prisão do assaltante, apreendendo um Revólver Calibre 32 com três munições intactas, após consulta via Ciops foi verificado que a motocicleta Honda Bros de cor vermelha possuía queixa de roubo.





O acusado foi identificado como Henrique Jorge Araújo Vieira, 27 anos foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia Municipal de Sobral onde foi reconhecido pelas vítimas.





Fonte: Sobral 190