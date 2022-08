Empréstimo Auxilio Brasil Sobral - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:





Quando será liberado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?





Empréstimo consignado do Auxílio Brasil: quando será liberado, como funciona e qual o valor liberado para os beneficiários.





O Governo Federal ainda não divulgou, de forma definitiva, as datas para início do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.





A Medida Provisória, que garante a linha de crédito, foi sancionada na última semana, porém nada ainda foi definido. Além disso, o modelo de empréstimo foi divulgado ainda no mês de março.





Ainda há a necessidade de aguardar as novidades com relação a este empréstimo. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é preciso esperar que o Ministério da Cidadania regulamente o texto que fala sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.









Como funciona o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?





Mesmo ainda não estando liberado, é possível afirmar que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil funcionará da mesma forma que os demais.





A premissa é a mesma utilizada no consignado disponível aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em resumo, a linha de crédito seria da seguinte forma:





O beneficiário faz o pedido de crédito e paga as parcelas automaticamente, através de desconto diretamente no pagamento do Auxílio Brasil. Isso significa que o valor da prestação será abatido do pagamento mensal de R$ 400 do programa.





Qual o valor limite para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?





O empréstimo consignado tem como regra não ter parcelas que ultrapassem 40% da renda bruta mensal do tomador. Sendo assim, o valor de empréstimo vai depender da quantidade de parcelas.





A verdade é que cada parcela não poderá ultrapassar os R$ 160.





Outro ponto relevante é que ainda não foram divulgadas as taxas de juros, que fazem diferença no valor das prestações.





Quais são as condições desse empréstimo?





Os tomadores poderão pagar o empréstimo em até 48 vezes. Além disso, será possível utilizar até 5% do valor para amortização de dívidas no cartão de crédito ou para saques.





As taxas de juros ainda não foram definidas, mas o que se sabe é que elas não ultrapassarão os 2%.

Quais as vantagens do empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

Taxas de juros menores





Por ser um empréstimo que oferece mais garantia aos bancos, o empréstimo consignado possui taxas de juros menores. Como citamos, no caso do Auxílio Brasil, a taxa não será maior que 2%.

Melhores prazos





Outro ponto importante é que os prazos para pagamento costumam ser mais extensos. No caso do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o crédito poderá ser dividido em até 48 prestações.





Sem análise de crédito





Essa é uma modalidade que pode ser solicitada por pessoas com o nome sujo, por exemplo. Isso porque não é feita análise de crédito, uma vez que o pagamento das parcelas é algo garantido.





Pagamentos do Auxílio Brasil





Em meio às dúvidas com relação à linha de crédito, o Auxílio Brasil continuará sendo pago aos inscritos no programa.





Nesta semana foram pagos os últimos benefícios de maio, que foram depositados aos cidadãos com o NIS final 0.





Os pagamentos de junho começam a ser liberados no dia 17 (sexta-feira) e o primeiro grupo a receber é o de beneficiários com o NIS final 1.





Você tem mais alguma dúvida sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Caso tenha, deixe aqui o seu comentário que nós lhe ajudamos.





