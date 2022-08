Empréstimo para BPC e Loas em Belo Horizonte - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:









BPC pode fazer empréstimo consignado? Veja como funciona





Desde o dia 17 de março, quando o Governo Federal apresentou o Programa Renda e Oportunidade, o beneficiário do BPC aguarda para fazer seu consignado.





A meutudo, conhecida por trazer as melhores condições para aposentados e pensionistas do INSS, também liberou consignado para BPC.





Beneficiários do BPC podem fazer empréstimo consignado?





Em março o Governo Federal lançou o Programa Renda e Oportunidade, que busca estimular o consumo, injetando mais de R$ 150 bilhões na economia brasileira.





Dentre as medidas apresentadas pelo programa, está a liberação de empréstimo consignado para BPC e segurados do Auxílio Brasil.





Portanto, após a assinatura da medida provisória 1.106/22, quem recebe o benefício assistencial BPC do Governo Federal pode fazer o empréstimo consignado.





Empréstimo consignado sem burocracia e sem sair de casa

Quem tem direito ao consignado para BPC?





Todas aquelas pessoas que recebem o BPC podem realizar a solicitação de crédito consignado.





Aqui na meutudo nós já estamos atendendo o Benefício 87 , que é o Amparo Assistencial ao portador de deficiência (LOAS).

BPC e LOAS são a mesma coisa?





O BPC e o LOAS podem confundir as pessoas, já que estão sempre próximos, mas eles não são a mesma coisa.





Enquanto o LOAS é a lei que rege o assistencialismo social, o BPC é o benefício concedido através da lei.





Quite suas dívidas com o melhor consignado do Brasil





Como solicitar o empréstimo para o BPC?





Para solicitar o consignado BPC é muito simples, o primeiro passo é solicitar o desbloqueio do benefício junto ao INSS.





Você pode fazer isso de algumas formas, confira:Pela Central de Atendimento, no telefone 135;Pelo site ou aplicativo Meu INSS; presencialmente, mas é preciso agendar por telefone ou pelo aplicativo.





Para acessar o Meu INSS, você deve realizar login com CPF e senha cadastrada. Logo na página inicial, acesse a opção “Novo Pedido”.





Abra um novo requerimento e procure pela opção ““Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”.





Siga as instruções que irão aparecer na tela, informe os dados necessários e finalize a solicitação.





O prazo médio para conclusão é de 30 dias corridos, conforme informações do INSS.

Empréstimo consignado para BPC da meutudo





A meutudo liberou o empréstimo consignado para BPC e você já pode solicitar seu crédito.





Com a margem consignável de 40% disponível, os segurados do benefício 87 podem receber seu consignado em 1 dia útil.





Atenção: A margem de 40% é dividida entre consignado e cartão de crédito consignado, sendo 35% para empréstimo consignado e 5% para o cartão consignado.





Você também pode baixar o aplicativo meutudo na loja de aplicativos de seu celular e iniciar o processo sozinho.





Lembrando que todo o nosso processo é digital e transparente, mas caso tenha dúvidas, você pode falar com a gente nos canais de atendimento.





Quer saber tudo sobre empréstimo consignado para BPC? Continue acompanhando nossas redes sociais e não perca nada!





Qual a margem consignável para quem recebe BPC?





A margem será de 40%, sendo 35% destinada ao empréstimo consignado e 5% ao cartão de crédito consignado.

Qual o valor do empréstimo para quem recebe BPC?





A margem de 35% para empréstimo consignado BPC é de R$ 424,40 e o beneficiário pode simular o valor diretamente em nosso aplicativo.





Como pedir empréstimo BPC?





Basta baixar o aplicativo meutudo, se cadastrar e, estando com o benefício desbloqueado, solicitar seu empréstimo que em até 1 dia útil receberá o valor na sua conta.





Qual a taxa de juros do consignado para BPC?





Na meutudo oferecemos uma das menores taxas do mercado e a taxa de juros do consignado para BPC é a mesma utilizada para os aposentados e pensionistas do INSS.





Fonte: Meutudo.blog