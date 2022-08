Empréstimo para BPC e Loas em Recife - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:









Whats BRASIL: (11) 9.9004-1000





Empréstimo Consignado para BPC e Auxílio Brasil: entenda como vai funcionar





Em março, o Governo Federal lançou o Programa Renda e Oportunidade, um pacote de ações que visa movimentar a economia brasileira e gerar oportunidades, principalmente para quem é de baixa renda.





Dentre as ações anunciadas, está a liberação do empréstimo consignado para quem recebe BPC e Auxílio Brasil.





Veja a seguir as regras de liberação do consignado para este público e como solicitar o empréstimo.





É possível realizar consignado para BPC?





Agora os beneficiários do BPC/LOAS podem solicitar empréstimo consignado.





A ação já foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União (DOU) e, de acordo com o Ministério da Cidadania, até 40% do benefício poderá ser comprometido com o crédito consignado.





Como vai funcionar o empréstimo?





Como dito anteriormente, os beneficiários do BPC terão margem consignável de 40%.





Desta parcela, 35% é destinada ao empréstimo consignado e os outros 5% ao cartão de crédito consignado.





Mas quem deseja fazer o empréstimo, antes deve desbloquear o benefício para esta modalidade.





O desbloqueio pode ser feito pela internet, no site ou aplicativo Meu INSS, com login e senha cadastrados.





Importante: Atualmente os beneficiários podem solicitar o empréstimo consignado após 30 dias da concessão do benefício. Esta determinação vale até dezembro de 2022.





Economize no seu consignado e tenha mais dinheiro na hora que precisar









Quem tem direito ao BPC?





Tem direito ao BPC/LOAS os idosos com 65 anos ou mais e as pessoas com deficiência de qualquer idade.





O benefício pago é no valor de um salário mínimo, atualmente de R$ 1.212,00, para pessoas com renda familiar por pessoa igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Porém, o pagamento do BPC não pode ser acumulado com outro benefício.





As pessoas com deficiência ainda precisam passar por avaliação médica e social no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e devem estar cadastradas no Cadúnico.





O que é e quem pode receber o Auxílio Brasil?





O Auxílio Brasil é um programa social destinado às pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, ele substitui o Bolsa Família e garante uma renda mensal de até R$400,00.





Para começar a receber o Auxílio Brasil, as famílias devem estar cadastradas no Cadúnico, fazer atualização dos dados a cada dois anos e comprovar renda familiar por pessoa de até R$105 (extrema pobreza) ou entre R$105,01 e R$210,00 (pobreza).





Embora tenha sido aprovado o consignado para quem recebe o Auxílio Brasil, as regras para para esta modalidade, como taxa de juros e prazos, ainda não foram definidas.





O Ministério da Cidadania comunicou que é preciso aguardar esta definição, assim como a parceria com instituições de crédito para ofertar o empréstimo consignado.





Dinheiro na sua conta em até 1 dia útil





Aqui o empréstimo consignado para quem recebe o benefício 87 (para portadores de deficiência) do BPC/LOAS já está disponível.





Com taxa de juros mais baixa, com a gente você tem dinheiro barato de verdade e recebe o valor em menos de 1 dia útil na sua conta.





Com contratação 100% online e segura, você faz todo o processo rápido, fácil e sem sair de casa.





Acesse agora o site ou baixe nosso aplicativo em seu celular, simule seu empréstimo consignado e garanta dinheiro no bolso em menos de 24h!





E, se você já contratou o consignado mas quer trocar ele por um mais barato, faça a portabilidade com a gente!





Traga seu contrato para gente e tenha a oportunidade de reduzir em até 30% o valor dele, podendo diminuir o valor da parcela ou ainda receber troco na conta.





E para quem recebe benefício 88 do BPC ou Auxílio Brasil, em breve também traremos excelentes oportunidades de consignado para você!





Cadastre-se abaixo e receba em primeira mão as atualizações do consignado para BPC e Auxílio Brasil!





Qual o banco que faz empréstimo para o BPC?





Quem recebe benefício 87 do BPC/LOAS já pode solicitar empréstimo consignado e garantir crédito justo! Aqui o seu empréstimo cai na conta em menos de 1 dia útil!





Quem recebe o BPC pode fazer empréstimo?





Sim! Os beneficiários do BPC/LOAS já podem fazer empréstimo consignado. Atualmente a oferta o consignado para a espécie 87 do BPC. Mas em breve também ofertará oportunidades para quem é beneficiário 88.





Quem tem Auxílio Brasil pode fazer empréstimo?





Beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC, de acordo com o Programa Renda e Oportunidade, podem fazer empréstimo consignado comprometendo até 40% do benefício.





Foi liberado empréstimo consignado para quem recebe BPC?





O Governo Federal liberou empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. As pessoas que recebem esses benefícios podem fazer empréstimo consignado comprometendo até 40% da margem.





Fonte: Meutudo.blog