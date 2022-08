Simaria se apaixonou por marido de Simone, diz jornalista

Simaria Mendes, dupla com Simone, teria se apaixonado por Kaká Diniz. O suposto amor platônico pelo cunhado, teria motivado a briga.

Mais um capítulo envolvendo Simone e Simaria, está circulando na internet. O suposto real motivo da briga entre irmãs, pegou o público de surpresa. Thiago Sodré, jornalista de celebridades, divulgou por meio de um vídeo uma história cabeluda. De acordo com o comunicador, uma das irmãs se apaixonou pelo marido da outra.





“Eu não estou conseguindo entender o motivo. Por que as pessoas não dizem o verdadeiro motivo da briga entre as irmãs Simone e Simaria? Está tão nítido, está tão aí na cara de todo mundo. Eu vou vender logo pra vocês, já que ninguém quer falar, já que a imprensa não quer dizer sobre isso. É nítido, é traição! Olha aí, dá pra ver que as irmãs não estão se entendendo e é uma traição amorosa”, disparou Thiago Sodré.





O comunicador foi direto ao ponto e entregou que Simaria Mendes, após o término com o ex-marido Vicente Escrig, teria se apaixonado pelo cunhado: “Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando p* da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente”.





Sodré ainda questionou o motivo de não vazar na imprensa, a paixonite de Simaria por Kaká Diniz. Thiago também reforçou que a dupla de Simone com a irmã, acabou de vez: “Por qual motivo não falar isso? Que a dupla acabou, acabou. Elas não conseguem superar esse trauma e não conseguiram passar por cima disto. Essa dupla não vai existir mais. Já que ninguém fala, pronto falei! Esse é o motivo”.





Fonte: Portal EM OFF