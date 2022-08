Ladrão esquece mochila aberta, e dinheiro de roubo voa na fuga; vídeo

Um ladrão roubou um supermercado, neste sábado (6), no município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, mas, como diz o ditado, o crime não compensa. Nesse caso específico, literalmente.





Afinal, durante a rota de fuga, o homem esqueceu de fechar a mochila e, ao sair com sua motocicleta, viu todo o dinheiro roubado voar quando ele saía pelo estacionamento. Veja o vídeo abaixo.





Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 18h30. Em imagens do circuito de segurança, obtidas pela Rádio Caçula, é possível ver o homem chegando de capacete em uma motocicleta. Ele estaciona e entra na loja.





A Polícia Civil afirma que, dentro do supermercado, o suspeito ameaçou os funcionários com uma faca e pegou todo o dinheiro que estava nos caixas. A ação durou cerca de um minuto.





Contudo, na hora de fugir do supermercado, o homem esqueceu de fechar a mochila, onde estava o dinheiro roubado. No momento em que ele subiu na moto e deu partida, as notas começaram a cair da mochila e se espalharem pelo estacionamento.





O ladrão não percebeu a perda e foi embora, deixando todas as notas para trás. Ao perceberem a situação, os funcionários do supermercado prontamente correram para recolher a quantia.





Segundo o registro policial, todo valor roubado foi recuperado. O caso foi registrado como roubo e o suspeito ainda não foi localizado.

