Empréstimo para BPC e Loas no Rio de Janeiro - MISTER MONEY

Empréstimo consignado para BPC/LOAS ( Beneficio de prestação continuada )





O Programa BPC atende deficiente e o idoso acima de 65 anos de idade com pagamento de 01 salário mínimo por mês, são pessoas pobres, que enfrentam muitas dificuldades e carências na vida diária. Não tem direitos ao décimo terceiro, nem direto a empréstimos com juros menores em Bancos ou financeiras.





Diante de uma crise econômica no país, aumentou a necessidade das pessoas idosas e deficientes com o beneficio BPC, buscarem ajuda financeira como empréstimos em Bancos e Financeiras com juros altos, pois eles não tem direito ao empréstimo consignado. Por isso temos total condições de sermos mais justos e igualitários. Devemos buscar meios de conceder esse direito aos idosos e deficientes em 2021.





FONTE: SENADO LEG.





Esqueça a ideia de que somente aposentados e pensionistas podem fazer empréstimo consignado. Em 17 de março de 2022, a MP 1.106 autorizou as pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) a acessarem o serviço.





Atualmente, idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade em situação de miséria social podem solicitar o Benefício de Prestação Continuada. Através do INSS, o segurado recebe o valor de um salário mínimo mensalmente.





Porém, até o mês de março, quem recebia o BPC não conseguia fazer empréstimo consignado, que é a modalidade em que a forma de crédito é descontada diretamente do benefício ou na folha de pagamento.





Com a modalidade de crédito consignado para beneficiários do BPC/LOAS, o desconto poderá ser feito direto do benefício, chegando para o beneficiário o salário com o valor já descontado.





Como funciona





A MP 1.106 foi aprovada e, no dia 18 de março, ela estava em vigor. Já o INSS publicou uma nova instrução normativa, a IN 131, que regulamenta esse tipo de empréstimo.





Ao solicitar um empréstimo consignado para os beneficiários do BPC/LOAS, o desconto deve ser feito diretamente do benefício e o beneficiário pode comprometer até 40% do valor com pagamento da parcela.





Geralmente, esse tipo de empréstimo tem uma taxa de juros mais baixa. E para ajudar os beneficiários que estão precisando de empréstimo, a Solução Crédito Online está pronta para atender os beneficiários e sanar todas as dúvidas a respeito do benefício.





Referência em empréstimos consignados





A Solução Crédito Online sempre buscou soluções inteligentes para atendes seus clientes de forma rápida e segura, possibilitando-os buscar pelas melhores ofertas de crédito em todos os bancos, sem sair do conforto de casa.





Para oferecer o melhor atendimento, a Solução Crédito Online é correspondente bancária das maiores instituições financeiras do Brasil como Creditas, Banco Pan, BMG, Bradesco, entre outras.





A Solução garante ainda as menores taxas de juros do mercado. Faça uma simulação e confira!





Com informações de G1 Bauru e Marília