Pesquisa nacional mostra Bolsonaro quase 10 pontos à frente de Lula e confirma liderança do presidente; VEJA NÚMEROS

Pesquisa de opinião pública realizada pelo grupo Grupo 6 Sigma acaba de apontar o presidente Jair Bolsonaro à frente na corrida eleitoral.





Bolsonaro (PL) aparece com 37,5% da intenções de votos, enquanto Lula (PT) aparece com 28,2%. Já Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 3%.





Confira:

O levantamento mostrou uma queda na avaliação de “ruim” do Governo Bolsonaro e um crescimento na aprovação do Governo.





Num cenário apenas como Lula e Bolsonaro como candidatos, o atual presidente aparece com larga vantagem: 45,4% contra 37,9% do petista.





Pesquisa 6 Sigma foi realizada no período de 01 a 05 de agosto em 2022 e contou com 1.000 formulários coletados. a margem de erro máxima estimada para o resultado Brasil é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.





Veja a pesquisa na íntegra abaixo





Sobre a Pesquisa Eleitoral 6Sigma:





O Grupo 6 Sigma é atualmente considerado um dos mais respeitados do país quando se fala em pesquisas. São 14 anos com destaque no setor de pesquisa eleitoral, de mercado e audiência. Assim, usando suas diretrizes internas, trás os resultados de sua pesquisa realizada em Agosto de 2022.





Compromisso, seriedade e ética são alguns dos pilares mais importantes do grupo.





Vale observar que pesquisa é um retrato do momento, margem de erro e confiança estatística são elementos dessa ciência. A pesquisa é registrada sob o número BR-04937/2022.





(Via Terra Brasil Notícias)