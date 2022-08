Nesta quinta-feira (18), durante sua tradicional live pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a queda do preço dos combustíveis no Brasil. De acordo com ele, o país já está com uma “das gasolinas mais baratas do mundo”.





Bolsonaro lembrou ainda que a queda nos preços aconteceu com a Petrobras mantendo sua política de preços.





– Deixo claro que a Petrobras, nas últimas três semanas, já diminuiu o preço da gasolina e o diesel. E isso cumprindo o PPI, que muita gente falava que tinha que acabar (…) Já estamos com uma das gasolinas mais baratas do mundo. Espero que continue caindo o preço da gasolina – apontou.





Ele também falou sobre o valor do dólar e disse acreditar que a moeda estrangeira deve cair em breve.





– O Brasil está no caminho certo. O dólar está relutando a baixar, mas acho que vai baixar brevemente. Afinal, só tem notícias boas da economia do Brasil – destacou.