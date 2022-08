Criança morre com suspeita de "ameba comedora de cérebro" nos EUA

Uma criança de Nebraska morreu esta semana após uma suspeita de infecção rara de uma ameba que come cérebro – a primeira morte relatada por esse organismo específico na história do estado, de acordo com autoridades de saúde estaduais e locais .





Acredita-se que a criança – que não foi identificada publicamente, para proteger a privacidade da família – tenha contraído uma infecção chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), causada por Naegleria fowleri , um organismo unicelular encontrado em fontes de água doce quentes, como rios. , lagos e córregos. Autoridades de saúde dizem que a criança pode ter sido infectada depois de nadar em 8 de agosto em águas rasas no rio Elkhorn, no condado de Douglas.





” Naegleria fowleri é uma ameba que é comumente encontrada em lagos quentes de água doce, rios, canais e lagoas nos Estados Unidos”, disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos em um comunicado à imprensa. “Ela pode causar meningoencefalite amebiana primária (PAM), uma infecção cerebral que pode ocorrer quando a água contendo a ameba sobe pelo nariz e atinge o cérebro. A infecção é extremamente rara, mas quase sempre fatal.”





Apesar de milhões de pessoas nadando em rios, lagos e lagoas, as chances de serem expostas à Naegleria fowleri são extremamente raras, disse o epidemiologista do estado de Nebraska, Dr. Matthew Donahue. Normalmente, não há mais de oito casos identificados a cada ano e geralmente surgem no final do verão, quando a água está mais quente e se move mais lentamente.





Amebas comedoras de cérebro são raras nos EUA, de acordo com o CDC. Nos últimos 10 anos, o CDC registrou 31 infecções. Embora raras, as chances de sobrevivência após entrar em contato com uma ameba comedora de cérebros são pequenas. A taxa de mortalidade é de 97%, de acordo com o CDC, e apenas quatro das 154 pessoas infectadas entre 1962 e 2021 sobreviveram. (Gazeta Brasil)