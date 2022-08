Promotor de Justiça é preso em flagrante sob suspeita de homicídio na Cidade dos Funcionários; vídeo

O suspeito foi detido por parentes da vítima, que chamaram a Polícia. O promotor de Justiça foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





O promotor de Justiça Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, de 66 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18). no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Ele é suspeito de matar o autônomo Durval César Leite de Carvalho, 72 anos, dentro de uma residência, de acordo com a sobrinha da vítima.





A motivação do crime ainda não foi divulgada pela Polícia. O caso aconteceu por volta das 17h30. O promotor teria pedido para conversar com a vítima e foi até a casa dela. Chegando ao local, a dupla discutiu. Há informação que o suspeito estava em posse de duas armas de fogo.





Conforme filhos da vítima, o promotor teria entrado na casa se identificando como um amigo. Testemunhas contam que, minutos depois, ele teria efetuado os disparos de arma de fogo.





Na saída, o promotor tenta fugir em um Jeep Compass. Já na fuga, foi interceptado por outro automóvel.





Pedreiros que estavam na rua presenciaram parte da ação e chegaram a arremessar pedras para tentar interceptar o promotor. O suspeito seguiu no veículo e foi flagrado por policiais já perto do viaduto.





FILHOS DA VÍTIMA FORAM ATACADOS





Conforme testemunhas, o promotor ainda teria tentado atirar contra dois filhos da vítima, que conseguiram se esquivar e imobilizar o atirador. Os filhos acionaram a Polícia e o suspeito foi detido em flagrante.





O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, Cidade dos Funcionários, e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem de 66 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (18), sob suspeita de participação em um homicídio, ocorrido no bairro Cidade dos Funcionários - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza.





"Na ocasião, o suspeito teria discutido com a vítima, um homem de 72 anos, que foi lesionada com disparo de arma de fogo e morreu no local. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionados para a ocorrência, que segue em andamento. Mais informações serão repassadas posteriormente", disse a Pasta.





O Ministério Público do Ceará informou por nota que o promotor de Jusiça deve ser apresentado ainda nesta quinta-feira (18), ao Procurador-Geral de Justiça, "a quem compete, conforme o caso, lavrar a prisão em flagrante".





A reportagem do Diário do Nordeste também entrou em contato com a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), mas não obteve retorno até às 21h desta quinta-feira.





A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos vídeos que mostram o momento em que o suspeito tenta fugir.





