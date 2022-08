Famoso guitarrista canadense é encontrado morto e o principal suspeito é seu filho

Gord Lewis, guitarrista da banda canadense Teenage Head, foi encontrado morto, aos 65 anos, em seu apartamento em Hamilton, no Canadá, na última semana. A polícia especula que o músico tenha sido assassinado por seu filho, Jonathan Lewis, 41.





Segundo os jornais The Hamilton Spectator, CBC Hamilton e NME, o principal suspeito das investigações é Jonathan, já que, Sara Beck, uma das detetives responsáveis pelo caso, afirmou que foi informada da morte do artista por mensagens de um homem na faixa de 60 anos. As mensagens haviam sido enviadas pelo próprio Jonathan.





Veículos da imprensa também haviam recebido e-mails do mesmo homem. Os policiais foram até a residência de Gord no último sábado (7) e encontraram o artista com hematomas que apontaram a hipótese do homicídio.





O caso segue sob investigação, mas o único suspeito segue sendo Jonathan –que foi preso e acusado criminalmente por assassinato de segundo grau. “Ainda estamos procurando por testemunhas e estamos revisando as filmagens da área”, disse Beck à imprensa internacional.





Os colegas de banda lamentaram a morte de Gord nas redes sociais. “Estamos com o coração partido e ainda tentando processar a perda de nosso amigo, colega de banda e irmão Gord Lewis”, escreveu o grupo no Facebook. “Nossos corações estão com sua família e todos que o conheciam e o amavam. Gord foi uma força e uma inspiração para muitos. Você foi tirado de nós muito cedo.” (T Brasil Notícias)