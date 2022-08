Garota de programa infarta ao descobrir que marido seria o próximo cliente

Uma mulher de 37 anos, que atuava como garota de programa, em Birigui (SP), para conseguir um dinheiro extra. Mas sofreu um infarto ao atender um dos homens. Isso porque o cliente era o marido dela.





Ao chegar no local combinado, o susto da mulher foi tão grande que ela teve uma parada cardíaca.





De acordo com jornal local, o marido desconfiou após ela criar um site e publicar informações pessoais, além de fotos, com nome e celular diferente do que ela usava.





Um dia, ele mexeu no computador e, por meio do histórico de navegação, achou a página das garotas de programa e marcou um encontro com ela.





O programa ia ocorrer na casa de uma amiga da mulher. No horário combinado, o marido chegou e ela, ao abrir o portão, levou um susto que a levou ao infarto.





