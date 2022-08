URGENTE! Bolsonaro lidera corrida presidencial com 41% das intenções de voto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 41% das intenções de voto dos eleitores e lidera a corrida presidencial, segundo a pesquisa da Brasmarket divulgada nesta quarta-feira (24).





A pesquisa ouviu 2 mil pessoas de 504 cidades das cinco regiões do país entre os dias 20 e 22 de agosto deste ano. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com o estudo, atrás de Bolsonaro estão Lula (PT), com 32,9%, Ciro Gomes (PDT), com 4,3%, e Simone Tebet (MDB), que soma 3,3%. Indecisos ou que não responderam representam 9,4%, e branco e nulos 7,9%. Os demais candidatos não pontuaram mais de 0,5%.





Segundo a Brasmarket, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07901/2022.





Fonte: Rede TV Uol