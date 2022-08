POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

As equipes do NIG - Núcleo de Investigação Generalista, e NRF - Núcleo de Roubos e Furtos, da Delegacia Municipal de Sobral efetuaram, no final tarde de hoje, a prisão de Robério Mendes de Sousa Júnior, de 33 anos.





A ação policial se iniciou logo após os policiais civis desta delegacia receberem o mandado judicial que foi expedido na data de hoje, 24/08/2022, e realizarem diligências investigativas, identificando o endereço em que o réu estaria residindo, na Travessa Marechal Rondon, bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





Em seguida, o apenado foi conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis e depois ao sistema penitenciário.