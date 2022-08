Homem é preso após passar a mão nas nádegas de mulher no interior de SP

Na tarde de quarta-feira (25), um homem foi preso após passar a mão nas nádegas de uma mulher que andava pela rua, em São Carlos, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi detido por amigos da vítima, que chamaram as autoridades para prendê-lo.





O caso de importunação sexual ocorreu por volta das 15h30, na Avenida São Carlos. Conforme a PM, a mulher caminhava pela calçada, quando o suspeito de bicicleta passou por ela, esticou o braço e passou a mão nela. As imagens analisadas pela Polícia mostram que ele seguiu pela via tranquilamente. A informação é do Terra.





Pouco depois do crime, a jovem ligou para alguns amigos e passou a característica do ciclista. O grupo saiu a procura dele pelas imediações e o encontrou próximo à Praça Coronel Salles, na Rua 7 de Setembro.





Em seguida, uma equipe da PM foi acionada via 190 para prender o homem. Os policiais o encaminharam para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, onde a delegada conversou com a vítima e analisou o vídeo de câmeras de monitoramento do momento em que ela é abordada pelo suspeito.





Diante das imagens, a Polícia Civil teve certeza de que se tratava do mesmo homem, e por isso, ele foi preso em flagrante por importunação sexual. O vídeo foi anexado ao inquérito policial.





(Terra Brasil Notícias)