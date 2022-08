LAMENTÁVEL! Moradores de Aracatiaçu denunciam má qualidade da água; vídeo

De acordo com com as famílias, a água não serve para o consumo humano por causa dos resíduos sólidos e uma espécie óleo.

Moradores do distrito de Aracatiaçu, a 64 quilômetros da sede Sobral (Zona Norte do Ceará), estão indignados com a má qualidade da água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). De acordo com eles ,a água é imprópria para o consumo humano, obrigando-os a comprar água mineral. O problema é antigo, apesar da população se manifestar nas mídias, e cobrar das autoridades, por uma solução.





Dona Fátima Camilo, dona de casa, moradora do distrito, disse que a situação da água é muito crítica. “Na segunda-feira (22), eu me assombrei quando eu vi a água. A gente tem o direito de reclamar, porque nós pagamos. Hoje estou pagando R$ 58,00 de água. O que está faltando é o tratamento, pois os filtros que estão aí foram mudados há dez anos”, reclama a dona de casa, ao mostrar dois baldes com água armazenada de um dia para o outro, com resíduos sólidos decantados no fundo.





Expedito Paiva, cabeleireiro, disse que água não serve nem para tomar banho. “Quando a água fica parada no fundo do balde, fica tipo um óleo. Até o cabelo da gente fica oleoso. Era para ter mais respeito, porque Aracatiaçu é quase uma cidade, e esta água era para ser cristalina”, reclamou.





Segundo os moradores, eles foram avisados que o Conselho Local de Aracatiaçu teria marcado uma reunião com representantes do SAAE para discutir o assunto. O Portal Paraíso falou com o presidente do Conselho, Francisco Sousa, que informou ter acertado com o SAAE uma reunião para esta sexta-feira (26), mas que teria recebido mensagem do órgão via whatsapp adiando a reunião para outra data, ainda não confirmada.





A equipe de reportagem do Portal conversou com José Carlos Ferreira, encarregado da unidade do SAAE no distrito. José Carlos confirmou que a água é, realmente, de péssima qualidade, porque, segundo ele, o problema é o leito filtrante. “O material do leito filtrante chegou, nessa terça-feira (23). É uma areia especial para filtros vinda de fora, e depois que for instalada, o problema será resolvido”, disse o encarregado do SAAE no distrito.

Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso