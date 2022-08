Pesquisa Ipespe: Capitão Wagner lidera com 37%

Dados da pesquisa Ipespe, contratada pelo jornal O POVO, apontam que Capitão Wagner (União Brasil), com 37%, está na liderança da corrida pelo Governo do Ceará. O deputado federal é seguido por Roberto Cláudio (PDT), com 25%, e Elmano Freitas, com 20%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25). Os números são relativos a pesquisa estimulada.





A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais. Dessa forma, Roberto Cláudio e Elmano Freitas estão tecnicamente empatados. Zé Batista (PSTU) e Chico Malta (PCB) estão com 1%. Brancos e nulos somam 10%; Não sabe ou não respondeu estão com 7%.





Em comparação com os dados da última pesquisa Ipespe, divulgada no dia 4 de agosto, Capitão Wagner caiu 1% e Roberto Cláudio, 3%. Por outro lado, o candidato do PT, Elmano Freitas, subiu 7%.





Confira os dados:





Capitão Wagner (UB): 37%;

Roberto Cláudio (PDT): 25%;

Elmano Freitas (PT): 20%;

Zé Batista (PSTU): 1%;

Chico Malta (PCB): 1%;

Nenhum/Branco/Nulo: 10%;

Não sabe/Não respondeu: 7%.





Pesquisa espontânea





Na pesquisa espontânea, Capitão Wagner lidera com 26%. Elmano Freitas está na segunda posição com 12% e Roberto Cláudio aparece em terceiro, com 11%. Neste cenário, o ex-governador Camilo Santana (PT), que é candidato ao Senado, também foi citado e marcou 2%. Brancos e nulos marcam 2%; não sabe ou não respondeu, 47%.





Confira os dados:





Capitão Wagner (UB): 26%

Elmano Freitas (PT): 12%

Roberto Cláudio (PDT): 11%

Camilo Santana (PT) 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 2%

Não sabe/Não respondeu: 47%





Segundo turno





Em dois dos três cenários do segundo turno, Capitão Wagner vence dois. Contra Roberto Cláudio, Wagner vence por 43% a 41%; contra Elmano Freitas, Wagner vence por 46% a 34%. Em uma disputa entre o pedetista e o petista, o ex-prefeito de Fortaleza vence a disputa por 41% a 30%.





Cenário 1 – Capitão Wagner x Roberto Cláudio





Capitão Wagner (UB): 43%

Roberto Cláudio (PDT): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 6%





Cenário 2 – Capitão Wagner x Elmano Freitas





Capitão Wagner (UB): 46%

Elmano Freitas (PT): 34%

Nenhum/ Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 8%





Cenário 3 – Roberto Cláudio x Elmano Freitas





Roberto Cláudio (PDT): 41%

Elmano Freitas (PT): 30%

Nenhum/ Branco/Nulo: 22%

Não sabe/Não respondeu: 7%





Sobre a pesquisa





O Ipespe ouviu 1.000 eleitores de todas as regiões do Ceará, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 20 e 23 de agosto de 2022. O intervalo de confiança estimado é de 95,45%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04538/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) sob o protocolo CE-07968/2022.





