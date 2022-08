Homem que tentou suicídio sofre de transtorno mental desde criança

O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros que, num momento de distração, o imobilizou e o retirou da ponte.

Por volta das 5h da manhã, desta quarta-feira (17), os transeuntes da ponte José Euclides acionaram a Polícia Militar ao verem um homem, aparentemente, tentando se jogar de uma das paredes convexas (relevo exterior curvo) da ponte. O homem identificado como Evanderson Sales (32), que tem transtornos mentais, desde o primeiro ano de idade, havia saído de Uruoca, onde mora, há dois dias, e estava vagando pelas ruas de Sobral.





O caso se estendeu ao horário de pico, obrigando a Guarda Civil de Sobral interditar a Av. Monsenhor Aloísio Pinto, desde a rotatória, próximo à Policlínica, à ponte José Euclides. A rua Antônio Rodrigues Magalhães, que liga a Av. Fernandes Távora à Av. Mons. Aloísio, ficou congestionada com engarrafamento em toda sua extensão.





O Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, fez o trabalho de resgate da vítima do surto. O Tenente Holanda, do Corpo de Bombeiros de Sobral, falou ao programa “A Hora da Notícia”, dos radialistas Bené Fernandes e Wellington Soares (Sistema Paraíso), como ocorreu o resgate.





“A equipe do Corpo de Bombeiros estava lá, desde às 6h30 da manhã tentando entrar em consenso com o rapaz para tentar convencê-lo a descer. A gente tenta, nesse primeiro momento, o diálogo. Às vezes, a pessoa está precisando dessa conversa para descer da posição de risco. Como não estávamos conseguindo êxito, partimos para a segunda atitude, foi tentar com toda segurança, no momento de distração, agarrá-lo mesmo, de uma forma segura, para retirá-lo de sobre a ponte. Tivemos êxito”, disse Holanda.





Depois de ser resgatado, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral, onde segue internado recebendo tratamento. De acordo com informações de familiares da vítima, ao sair da UPA o paciente será encaminhado ao Hospital Municipal Estevam Ponte.





O Portal Paraíso conversou com a mãe de Evanderson, a dona de casa Maria do Socorro Sales (55), que acompanha o filho na unidade de saúde. “Quando ele tinha um ano, teve uma febre muito alta com convulsão e passou três anos tomando remédio. O médico disse que ele ia ficar com sequelas na cabeça. Eu acompanho ele em tratamento na Santa Casa de Sobral. É a primeira vez que ele faz isso. Não sei o que está passando pela cabeça dele, porque acha que eu abandonei ele, e me agride com palavras”, desabafou dona Maria do Socorro.





A UPA não passou informações sobre o estado de saúde do jovem, mas de acordo com dona Socorro seu estado de saúde é estável.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso