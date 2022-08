Debate de candidatos ao Governo do Piauí gera memes nas redes sociais: 'Você quer me calar?'; veja

Na largada da campanha eleitoral, a disputa pelo governo do Piaui se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após candidatos protagonizarem ataques curiosos, com direito a apelidos e referências da cultura brega, em debates promovidos por TVs locais. Os embates passaram por acusação de compra de seguidores em redes sociais, bolsonarista chamada de "Barbie" e aceno para "Stefhany do CrossFox", cantora que estourou em 2009 com um clipe caseiro em que aparecia em cima do carro.





Sobrou inclusive para o mediador de um dos debates, que foi acusado por uma candidata de tentar silenciá-la. Lourdes Melo (PCO) ganhou simpatizantes por todo país após confrontar o apresentador Joelson Giordani ao ter a fala interrompida por ele durante debate promovido pela TV Cidade Verde na terça-feira. — Ah, você quer me calar?— rebateu Lourdes Melo.





O vídeo rapidamente começou a circular nas redes e o debate local chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. A declaração da candidata já virou figurinha em grupos de WhatsApp. Outros trechos da participação de Lourdes também têm movimentado as redes. Em confronto direto com a candidata Gessy Lima (PSC), no mesmo debate, Lourdes chamou a oponente de "Barbie".





— É uma candidata bolsonarista. A candidata Jéssica, bolsonarista— disse Loudes, sendo corrigida por Gessy sobre o nome correto. — Gessy Barbie. Você é uma Barbie, veio para cá defender os empresários, veio defender justamente a classe que tem prioridade. Você é uma candidata que precisa rever essa situação.





A candidata do PSC também bateu boca com Ravenna Castro (PMN). Na ocasião, Ravenna questionou Gessy a respeito de uma denúncia de superfaturamento na contratação de carro modelo Ford Ka para a prefeitura quando foi secretária municipal de Economia Solidária em Teresina. Gessy acusou a adversária de divulgar fake news e argumentou que o caso já foi esclarecido. Durante a discussão, Ravenna ironizou a situação: — Quero mandar um abraço para a Stefhany do Crossfox e tenho certeza que este ano o carro dela não seria um CrossFox, seria um Ford Ka, que é o carro mais querido do momento— disse Ravenna, em referência ao vídeo caseiro "Eu sou Stefhany".





Após réplicas de ambas candidatas, Gessy finalizou a discussão levantando suspeita sobre o número de seguidores de Ravenna nas redes sociais. Gessy ironizou pedindo que as pessoas chequem nas redes da adversária os "árabes" que a seguem, em referência a perfis falsos.





— Por que eu iria atacar a nobre candidata? Eu nem a conhecia. Eu conheci porque ela começou a me atacar achando que eu revidar, citá-la para ela ganhar seguidores. Até nisso ela é fake por que os seguidores que ela comprou para comprovar que era a candidata que mais tem seguidores nas redes sociais. Acessem as redes e vejam os árabes que seguem ela.





Com informações do O Globo