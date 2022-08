Inscrições Abertas: Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral do UNINTA inicia suas aulas em setembro

Com inscrições abertas, o novo curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral, promovido pelo Centro Universitário Inta (UNINTA), terá início no dia 24 de setembro. Com experiências reais, o curso acontecerá na maior clínica escola odontológica do estado, com o objetivo de oportunizar a profissionais e estudantes da área uma atualização completa nas técnicas cirúrgicas, baseado nas práticas mais recentes da profissão.





As aulas serão ministradas por professores mestres e doutores, cirurgiões buco-maxilo-faciais com larga experiência em atendimento à comunidade. Os participantes poderão, a partir do curso, alcançar melhor empregabilidade em hospitais e unidades de saúde.





Podem se matricular profissionais cirurgiões-dentistas e também estudantes de odontologia, de qualquer instituição, que estejam cursando a partir do 9º semestre. As vagas são limitadas.





A capacitação, de 180h/aula, tem predominância de atividades em um final de semana por mês e a carga horária poderá ser aproveitada em uma pós-graduação.





As inscrições podem ser realizadas na página uninta.vc/cursocirurgiaoral . Para saber mais, entre em contato pelo whatsapp (88) 9960-0124.