Aras se reúne com ministro e com chefes das Forças Armadas

Nesta quarta-feira (24), o procurador-geral da República, Augusto Aras, teve uma reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, também estiveram presentes no encontro os chefes das Forças Armadas: o general Marco Antônio Freire Gomes (Exército), o almirante Almir Garnier Santos (Marinha), e o tenente-brigadeiro Baptista Júnior (Aeronáutica).





O encontro ocorreu um dia após o ministro da Defesa ter um encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.





Ainda segundo o veículo, o assunto da conversa entre Aras e os militares foi sobre o papel das instituições brasileiras. A reunião teria durado cerca de uma hora. (Pleno News)