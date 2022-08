INVESTIGADORES DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SOBRAL PRENDEM MULHER POR USO DE DOCUMENTO FALSO

A equipe do Núcleo de Investigação Generalista da Delegacia Municipal de Sobral (NIG) efetuou, na tarde de hoje (4), a prisão em flagrante de Franthesca Eliza Santos Rodrigues Souto, de 29 anos, natural de Vespasiano-MG, logo após esta ter aberto conta no Banco Bradesco da cidade de Sobral, utilizando um RG do Estado de São Paulo em nome de BRUNA SANCHES.





A ação policial se iniciou quando responsáveis pela segurança corporativa do banco entraram em contato com policiais civis desta delegacia e, após consultas junto às Polícias Civis de São Paulo e Minas Gerais, foi constatada a falsificação do documento.





No RG utilizado pela autuada, constam a foto de Frantchesca, porém com os dados de identificação de Bruna Sanches.





Foi, então, feito um cerco na saída da agência bancaria para efetuar a prisão da mulher em flagrante delito e após, sua condução até a delegacia para os procedimentos cabíveis.





FRANTCHESCA foi autuada por uso de documento falso, art. 304 do CTB, e as investigações irão continuar no sentido de identificar outros envolvidos no crime.





(Foto ilustrativa)