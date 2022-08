Ipea: Taxa de desemprego no Brasil cai para 8,9% em junho, a menor desde 2015

A taxa de desemprego no Brasil recuou e chegou a 8,9% em junho. Os dados foram divulgados no começo do mês pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em seu site.





De acordo com o levantamento, essa foi a 13ª queda consecutiva e o menor índice registrado desde 2015.





O número de brasileiros empregados somava 98,7 milhões no mês. O resultado representa um avanço de 9,5% na comparação com o mesmo período de 2021.





O Ipea aponta ainda que o número de desempregados no país está em queda contínua.





Segundo o levantamento, em junho deste ano, foram contabilizadas 4,3 milhões de pessoas desempregadas a menos em comparação ao mesmo mês em 2021. A queda é de 30,1%.





De acordo com o Ipea, trabalhadores formais totalizam 42 milhões, número 6,7% maior em relação ao ano passado.





(Gazeta Brasil)