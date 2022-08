SOBRAL TEM DOIS CASOS CONFIRMADOS DE VARÍOLA DOS MACACOS!

Dez cidades do Ceará têm casos confirmados de monkeypox, somando 60 pessoas diagnosticadas com a doença no Estado, conforme a atualização desta segunda-feira (29) do "Painel de Monitoramento dos Casos de Monkeypox", na plataforma.





A maior quantidade de casos foram diagnosticados na cidade de Fortaleza, com 46 pessoas com a varíola dos macacos. Em seguida aparecem os municípios de Caucaia, Maracanaú, Russas e Sobral, com dois casos em cada.









Cidades do Ceará com casos confirmados de varíola dos macacos:





Municípios Nº de casos confirmados





Fortaleza 46

Caucaia 2

Maracanaú 2

Russas 2

Sobral 2

Barbalha 1

Eusébio 1

Itaitinga 1

Jijoca de Jericoacoara 1

Pacajus 1





Fonte: Sesa





Entre os casos contabilizados no Estado também há o de um residente do Piuí que foi diagnosticado no Ceará.





Das pessoas diagnosticadas, 59 são homens, com destaque para a faixa etária de 30 a 39 anos, que teve 27 registros. Outros 20 pacientes são da faixa entre 20 a 29 anos e nove têm entre 40 e 49 anos. Há ainda duas pessoas diagnosticadas com idades entre 10 e 19 anos.





Os seis sintomas mais citados pelos pacientes foram: erupção cutânea, febre, adenomegalia, lesão genital/perianal, cefaleia e dor muscular.









1ª mulher diagnosticada no Estado





O Ceará confirmou a primeira mulher diagnosticada com a doença. A paciente é da zona rural do município de Russas e tem 36 anos.





Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Russas, a mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 8 de agosto, três dias após apresentar lesões características da doença, com relato de febre.





"Observado o quadro cínico sugestivo, a médica atendente realizou a notificação para Monkeypox à Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (Sesa), prestando todas as orientações de isolamento conforme nota técnica vigente", disse a Secretaria.





O órgão informou que no mesmo dia foi coletado o material da paciente e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). O resultado positivo foi confirmado no dia 26 agosto.





"A paciente já cumpriu o isolamento e não está mais transmitindo o vírus", informou a Secretaria da Saúde de Russas.





(G1/CE)

