Primeira morte por varíola dos macacos é confirmada no Rio

Morreu nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, um homem que estava com varíola dos macacos. A morte chama atenção porque é a primeira em decorrência da doença confirmada no estado e a segunda no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde.





A vítima, de 33 anos, estava internada no hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. Uma coincidência é que o homem, que não teve seu nome divulgado, veio a óbito exatamente um mês após a primeira fatalidade ser anunciada pelo Ministério da Saúde. No dia 29 de julho, outro homem, de 41 anos, faleceu em Minais Gerais.





A SES-RJ afirma que, assim como no primeiro caso, o cidadão apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro e o levaram à UTI no último dia 19. Pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas pelo governo estadual.





Vale dizer que, até o momento, nenhum conhecido da vítima apresentou sinais de infecção. O Rio de Janeiro tem 611 casos confirmados da Monkeypox, enquanto outros 61 casos são classificados como “prováveis” e outros 474 como suspeitos.





Diante da conjuntura evolutiva, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira, o uso de testes diagnósticos ainda pendentes de registro pelo órgão.





Em nota, a agência garantiu a autorização para o uso imediato e emergencial de 24 mil kits, após solicitação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, e do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz. (Pleno News)