Jovem e adolescente de 14 anos são mortos a tiros em vaquejada em Trairí/CE

Um jovem de 19 anos e um adolescente de 14 foram mortos a tiros durante uma vaquejada no município de Trairi, no interior do Ceará. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (7) na localidade de Gualdrapas.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio. A Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local, onde colheram indícios que auxiliam nas investigações.





A SSPDS não informou se suspeitos do crime foram identificados ou capturados. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Trairi.





Com informações do G1