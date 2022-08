Prefeitura de Itatira/CE é alvo de operação da polícia

A prefeitura de Itatira está sendo alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) na manhã desta segunda-feira (8). As investigações que ocorrem no município também atingem a residência do prefeito da cidade, Zé Dival.

Até o momento a gestão municipal não se pronunciou sobre a ação policial.





Entenda





Segundo o que foi repassado pela Polícia Civil, o gestor municipal é acusado de, ao lado dos filhos, ter montado um esquema de corrupção para fraudar licitações na prefeitura e desviar dinheiro público.





Em tempo





Zé Dival está sendo afastado do cargo. Quem assume os destinos políticos de Itatira é a vice, Carolina Bié (PDT), que é sobrinha do ex-prefeito Zé Almir.





(CN7)