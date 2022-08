Justiça Eleitoral retira PROS da chapa de Elmano e partido volta a apoiar Wagner

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) voltou a fazer parte da coligação “União Pelo Ceará” que apoia a candidatura de Capitão Wagner (União Brasil). Assim, a legenda deixa o arco de aliança em prol de Elmano Freitas (PT). A decisão foi homologada ontem (29) pelo juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, relator da da Procuradoria Regional Eleitoral





Confira trecho da decisão:





“… observa-se que a coligação adversária “UNIÃO PELO CEARÁ” requereu, por meio de embargos de declaração nos seus DRAP’s majoritários de nos 0600370-84 e 0600875- 75, a confirmação da permanência do PROS como seu coligado, conforme informação ID 19172711. Ressalta-se que esta PRE apresentou manifestação favorável a tal pedido naqueles autos.





Desse modo, reconhece-se o PROS como membro da coligação majoritária “UNIÃO PELO CEARÁ”, razão pela qual deve ser excluída do presente DRAP como partido membro da coligação “CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE.





Pelo exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral não verifica nenhuma outra falha no pedido, razão pela qual opina pelo deferimento do presente DRAP, com a exclusão do Partido Republicano da Ordem Social – PROS da coligação requerente”.





