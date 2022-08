Mãe que acompanhou filha cega na universidade recebe diploma honorário

Para que a filha cega pudesse fazer o curso superior com o máximo aproveitamento e em segurança, Havva resolveu acompanhá-la todos os dias, durante todo o curso de 4 anos.





Por conta de seu empenho, e porque acabou acompanhando todas as aulas e aprendendo junto com os alunos, a Universidade de Sakarya, na Turquia, reconheceu seu esforço e entregou a ela um diploma honorário.





O dia da formatura do curso de Direito foi para a filha cega, Berru Merve Kul, mas tanto ela quanto a mãe receberam a homenagem por essa conquista.





A importância do reconhecimento dessa mãe foi principalmente porque a Universidade não tinha acessibilidade a pessoas cegas.





Então, nenhum material foi cedido em Braille para Berru, precisando de alguém da sua confiança e com disponibilidade para ajudá-la nos estudos e ao fazer as provas ao longo do curso.





Imagens de Berru e Havva foram compartilhadas nas redes sociais por Mahmut Bilen, professor universitário que entregou o diploma para a jovem e um diploma honorário para sua mãe.





Sentimos que ela merecia estar lá também, depois de tomar notas com Berru e ajudá-la com as tarefas de casa”, disse ele.





A história foi muito celebrada na mídia turca, que exaltou Havva e a chamou de “mais do que mãe do ano, mas mãe do século”.





Ao mesmo tempo, o diploma de Berru virou símbolo na luta dentro da universidade por mais inclusão e suporte para pessoas com deficiência visual.





