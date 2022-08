Marco Maciel e Edgar Júnior assumem HOJE a presidência e vice do Guarany de Sobral

O Conselho Deliberativo do Guarany Sporting Club convida torcedores e membros da imprensa a estarem presentes na eleição suplementar para os cargos de presidente e vice da Diretoria Executiva do clube.





Apenas a chapa denominada ”POR UM POVO QUE AMA SEU TIME”, com Manoel Marcos Maciel (presidente) e Edgar Vasconcelos da Frota Júnior (vice) foi regularmente inscrita, com a quantidade de assinaturas de sócios que o estatuto do clube exige e subscrita por pelo menos 1/4 dos membros do Conselho Deliberativo.





A aclamação da chapa será realizada hoje, dia 30 de agosto (terça-feira), às 18 horas, no espaço privativo do Restaurante Picanha & Cia, localizado na rua Randal Pompeu, 50, Centro, em Sobral.





(Sobral em Revista)