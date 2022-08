Marido de Simone desabafa após ser acusado de ser pivô da briga com Simaria

Não é novidade para ninguém que a relação de Simone e Simaria tem estado no centro dos holofotes em função dos rumores a respeito do fim da dupla. Entretanto, até o nome de Kaká Diniz, marido de Simone, foi envolvido na história.





Segundo o jornalista, o suposto pivô do desentendimento foi que Simaria se apaixonou pelo marido da irmã. Para quem não sabe, a cantora está solteira desde seu divórcio com Vicente Escrig e segundo Thiago Sodré teria caído de amores pelo cunhado, o que, obviamente, teria deixado Simone furiosa.





O fato é que Kaká Diniz fez textão onde aparece ao lado de Simone e dos filhos e desabafou: “Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor!”.





Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro. Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social”, disparou o marido de Simone.





“O problema não tá na internet, mas sim, em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz. No final, o diferencial está no que vem de ‘dentro’ para ‘fora’, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz VIVE. Quem é INFELIZ, vive vendo o outro viver feliz”, finalizou ele.





Créditos: TV FOCO