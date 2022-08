MISTER MONEY: EMPRÉSTIMO PARA BPC E LOAS EM SOBRAL

Endereço: Avenida Dom José, 1654 - Centro / Sobral/CE





Devido à natureza dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC), os empréstimos LOAS têm opções mais restritas. Por exemplo, um dos poucos modelos de crédito que temos como opção para esse público é o débito em conta. Por isso algumas instituições financeiras oferecem esse tipo de empréstimo pessoal para este perfil de cliente.





O que significa BPC?





Esse termo BPC significa “Benefício de Prestação Continuada” (BPC), ele garante um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência e idosos que obviamente não possuem meios de se sustentar ou de suas famílias. Possui previsão legal no Art. 238 da CF / 88.





Quem recebe BPC é aposentado?





O Benefício de prestação continuada (BPC) é uma garantia nos termos do Art. 203 Inciso V da Constituição Federal de 1988.





Permite que pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos recebam o benefício mensal de um salário mínimo.





Para fazer isso, deve-se demonstrar que ela não tem meios de se sustentar ou de sua família.





Diferença entre BPC e aposentadoria?





O BPC é pago enquanto perdurar a situação de baixa renda do beneficiário.





Portanto, se sua situação financeira (ou de sua família) melhorar, você perderá o benefício. No caso dos pensionistas que recebem uma pensão, o pensionista não perde dinheiro mesmo que tenha um emprego ou outro rendimento (com exceção da pensão por invalidez, que não permite ao pensionista ter um trabalho remunerado)





Como transformar o BPC em aposentadoria?





O Projeto de Lei 2069/11 propunha que os beneficiários também pudessem contrair esse tipo de crédito com desconto administrado pelo INSS. Ou seja, descontando direto no benefício, mais hoje o desconto é debitado em conta





Quem recebe benefício BPC pode fazer empréstimo?





A aprovação do empréstimo pessoal para o BPC vem sendo discutida e aguardada há alguns anos. Algumas empresas financeiras oferecem empréstimos pessoais ao BPC. É um método com um perfil mais amplo e que, com base na análise financeira determina o limite de crédito disponível, considerando fatores como renda, pontuação de crédito, nome limpo, etc.





Como funciona empréstimo para BPC ou LOAS ?





O empréstimo para LOAS tem opções mais limitadas devido à natureza do Benefício em dinheiro contínuo (BPC). A forma de desconto salarial, por exemplo, ainda não é uma alternativa. No entanto, alguns institutos oferecem debito em conta ou empréstimo pessoal para esse perfil de cliente.





Fonte: Mister Money