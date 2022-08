Paraguaios entram no Brasil para comprar gasolina e comida mais baratas

A queda no preço dos combustíveis no Brasil, especialmente após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tem gerado alguns acontecimentos bem curiosos, sobretudo na região da fronteira com o Paraguai.





Nas últimas semanas, milhares de paraguaios estão entrando no Brasil para ir até Foz do Iguaçu (PR) abastecer o carro e fazer compras em supermercados.





Com a diminuição da gasolina, aumentou o movimento de veículos nos postos do município paranaense, que fica na fronteira com Ciudad del Este. Em alguns postos da região, a clientela de paraguaios já representa mais de 50% do público.





No Paraguai, onde há três tipos de gasolina, os valores variam, mas são todos mais altos do que no Brasil. O combustível mais barato custa cerca de R$ 6,69 e o mais caro por volta de R$ 7,80, conforme dados oficiais.





Os supermercados brasileiros também passaram a receber mais cidadãos do país vizinho. Os estabelecimentos situados na região da Ponte da Amizade são os que mais recebem os clientes estrangeiros.





A lista de produtos de preço bom para os paraguaios é grande. Vai desde frutas, verduras, café, chocolate e sucos a outros itens, mesmo com a inflação brasileira ainda em alta. Os paraguaios dizem que os preços aqui são 30% a 40% mais em conta.





(Conexão Política)