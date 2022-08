Morre Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jitsu, após ser baleado na cabeça durante show

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, 32 anos, foi baleado numa festa dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (7). Segundo o advogado do lutador, já está confirmada a morte cerebral. As informações são do G1.





Leandro Lo levou um tiro na cabeça após uma discussão durante o show de pagode dentro do clube. O autor está identificado e foragido, mas a polícia ainda não confirmou o nome dele.





Segundo o advogado da família, Ivã Siqueira Junior, a vítima teve uma discussão com o rapaz e para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o rapaz sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador.





O advogado conta que, após o tiro, o autor ainda deu dois chutes na vítima no chão e fugiu em seguida. Poucos teriam ouvido o barulho do tiro, uma vez que o som estava alto em função do show.





Um amigo do lutador que presenciou o crime disse que o autor do tiro estava sozinho. “Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou”, disse a testemunha, que pede para não ser identificada.





O atleta foi socorrido e levada ao Hospital Municipal Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul de SP. Segundo Boletim de Ocorrência, o disparo que tirou a vida do lutador foi efetuado por um Policial Militar. Ele já foi identificado, mas segue foragido.





OITO VEZES CAMPEÃO MUNDIAL





Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jítsu por oito vezes. A última vez, na categoria meio pesado, foi em 2022, a primeira em 2012, na categoria peso leve.





Lo iria disputar nos EUA mais um campeonato nos próximos dias, com outros quatro lutadores, segundo um amigo.





(DN)