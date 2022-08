Mulher é condenada a indenizar esposa de seu amante em R$ 3 milhões

Uma mulher foi condenada no Tribunal Popular de Zhuanghe, na China, a indenizar a esposa de seu amante em 3,79 milhões de yuans, cerca de R$ 3 milhões, após ter o caso extraconjugal descoberto. Segundo informações do portal South China Morning Post, a esposa traída exigiu na Justiça que a amante de seu marido "devolvesse a ela todos os bens materiais que havia recebido durante o caso de 14 anos".





Ao longo das audiências, foi descoberto pelo tribunal que o homem, identificado como Wang, iniciou o caso com a amante, identificada como Xiaoxia, em 2008. Ele estava casado com sua esposa, Li, desde 1991. Doze anos depois, a traição foi descoberta pela esposa após ela perceber as transferências constantes da conta do marido para a amante.





Wang admitiu seu relacionamento com a Xiaoxia e contou que os dois têm um filho de 10 anos. Ele também revelou outros pagamentos em dinheiro e a compra de propriedades e um carro para ela. Em depoimento, Xiaoxia negou que tivesse conhecimento da relação de Wang com Li, e afirmou também ser uma vítima do homem, que teria mentido para ela ao contar que era divorciado.





O tribunal concluiu que Wang havia transferido 1,47 milhão de yuans para Xiaoxia entre 2013 e 2020. Ele também comprou dois apartamentos para ela em 2012 e 2014 no valor total de 1,45 milhão de yuans. E, em 2013, o homem comprou um carro para a amante no valor de 870.000 yuans.





Apesar das negações de Xiaoxia, em sua decisão o tribunal disse que nenhuma das partes poderia ter gasto a propriedade comum que o casal compartilhava sem o consentimento do outro. Sendo assim, Wang foi declarado culpado por infringir os direitos de sua esposa, e a amante condenada a devolver todo o dinheiro a Li.





(O Povo)