Mulher que transportava drogas para Fortaleza é presa pela Polícia Civil no município de Farias Brito

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 27 anos, em posse de mais de um quilo de entorpecente. A ofensiva policial ocorreu, na madrugada desta quarta-feira (3), em Farias Brito. A ação contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





As investigações, que também contaram com o auxílio de um cão farejador, iniciaram após os policiais abordarem, na BR-230, um ônibus intermunicipal que tinha como destino Fortaleza. Durante a abordagem, os investigadores verificaram que na bolsa de uma mulher havia um tablete de cocaína pesando mais de um quilo.





Com o aprofundamento das investigações, a suspeita identificada como Josiane Lucas dos Santos, de 27 anos, natural de Barbalha e que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, teria a função de transportar drogas de Juazeiro do Norte com destino a outras cidades do Estado.





Diante do flagrante, a mulher foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuada por tráfico de drogas.





(CN7)