Aos 46 anos, Simony descobre câncer no intestino: “Sou forte” , VEJA VÍDEO

Simony informou, na tarde desta quarta-feira (3), que está com câncer no intestino. A artista de 46 anos descobriu o tumor após uma colonoscopia para investigar uma íngua na região da virilha.





Em um vídeo gravado no hospital, ao lado do médico oncologista Fernando Maluf, a cantora falou sobre a importância do exame e tranquilizou os fãs.





“Estou do lado do meu anjo, Dr. Fernando Maluf, o expert do câncer. Estou super animada. Ele vai explicar exatamente como é, como será o meu tratamento”, iniciou em post feito no Instagram.





Nas imagens, Simony também avisa que seus filhos já sabem do diagnóstico e pede para a imprensa e seus seguidores evitarem o sensacionalismo em respeito à família.





“Nunca entrei numa briga para não sair ganhando. Jamais, eu sou forte mesmo. Estou com a maior animação de começar essa quimio”, completou, confiante.