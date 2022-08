OAB Sobral comemora Dia do Advogado

Comemorado no dia 11, ao longo do mês, a Ordem realiza diversas atividades relacionadas ao dia.

A OAB em Sobral abre as portas para a solidariedade, em parceria com o Hemoce. O primeiro andar do prédio, localizado no Bairro Junco, foi reservado a uma campanha de doação de sangue. O voluntariado faz parte de uma série de ações e atividades que comemoram, no próximo dia 11, o Dia do Advogado.





Segundo Ezio Azevedo, presidente da subsecção da OAB Sobral, “essa é uma oportunidade de o cidadão sobralense ativar sua solidariedade, além de participar de uma vasta programação. Já, a partir desse dia dois, iniciamos com a campanha de doação de sangue realizada pela Comissão de Saúde da Ordem. No dia nove, teremos a abertura do I Primeiro Congresso Jurídico da Zona Norte”, adianta.





Ainda, segundo Ezio, “ideia é seguirmos com uma programação cultural, desportiva e educacional, com palestras e outras realizações, aqui e em Camocim, até culminarmos com a finalização das comemorações, no dia 11”, reforça.





Além de Sobral, mais vinte e três municípios da Zona Norte fazem parte da subsecção da OAB, e se alinham com a programação. De acordo com Evelyne Carneiro, vice-presidente da OAB, o momento, também, é de incentivo à adesão de mulheres ao Direito. “Nós temos esse desejo de falar para a mulher; de mostrar que, apesar de ser uma atividade bem masculina, também é um espaço onde nos cabe muito bem. Aqui, procuramos equilibrar os espaços entre cargos e funções, onde as mulheres têm seu espaço garantido”, pontua a advogada.





(Sistema Paraíso de Comunicação)