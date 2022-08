Quaest/Genial: Bolsonaro cresce e Lula cai em nova pesquisa

A 14ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (3), mostra que a corrida ao Palácio do Planalto começa a ficar mais apertada. De acordo com o levantamento, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 44% das intenções de voto no 1° turno, contra 32% do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).





Na pesquisa divulgada em julho, Lula tinha 45% e o atual chefe do Executivo 31%. No entanto, a diferença entre os dois vem caindo e está em 12 pontos, a menor da série histórica iniciada em julho de 2021. Em relação a janeiro deste ano, Lula oscilou de 45% para 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro subiu nove pontos, de 23% para 32%.





De acordo com a pesquisa, Ciro Gomes (PDT) continua em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto, contra 6% da pesquisa anterior. Na sequência aparecem André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), com 2% cada, o mesmo percentual que registraram na pesquisa divulgada no mês passado. Pablo Marçal (PROS) aparece com 1% e os outros concorrentes não pontuaram.





O levantamento realizado pela Quaest Pesquisa e Consultoria, e contratado pelo Banco Genial, foi realizado entre os dias 28 a 31 de julho, com 2 mil eleitores de todo o país, acima de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança e de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-02546/2022.





*AE