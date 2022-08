Neta da Gretchen de 18 anos vive affair com Adriano Imperador e gera crise na família

Uma das netas da cantora Gretchen, a jovem Beatryz Miranda, estaria se relacionando com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A informação foi divulgada pelo jornal Extra nesta segunda-feira (22).





Segundo a publicação, os dois teriam ficado pela primeira vez há cerca de duas semanas e, por conta disso, estariam mantendo contato frequente. Apesar disso, continuam se mantendo discretos, sem muita exposição do affair.





Entretanto, a situação não teria sido vista com bons olhos pela avó da jovem. Ainda conforme informações do Extra, Gretchen não aprova o relacionamento da neta com Adriano.





Um dos motivos para a desaprovação seria a diferença de idade entre os dois. Beatryz completou 18 anos recentemente, enquanto Adriano tem 40 anos. Além disso, o retrospecto de conquistador também tem pesado contra o atleta.





Bia Miranda, como a jovem é conhecida, fez 18 anos em abril e é conhecida nas redes sociais por mais de 120 mil seguidores no TikTok. Filha da influenciadora Jenny Miranda, ela compartilha a paixão pela dança nas redes e já revelou que pretende cursar psicologia na faculdade. (Terra Brasil Notícias)