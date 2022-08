Personal trainer é morto a tiros em via pública na Praia do Futuro

Um personal trainer foi morto a tiros na Praia do Futuro neste domingo (31), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE). Identificado como Felipe Lucena, o homem vítima do crime tinha 33 anos e já possuía antecedentes por tráfico de drogas.





Segundo detalhes divulgados em nota pelo órgão, ele foi lesionado em uma via pública e morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico.





Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e, agora, o caso segue sob investigação do DHPP.





Nas redes sociais, Felipe compartilhava a rotina de treinos e aulas. Nos comentários das publicações, amigos e pessoas mais próximas deixaram mensagens de pêsames após a morte.





(Diário do Nordeste)