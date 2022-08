Polícia Militar de Sobral recupera motocicleta minutos após o veículo ser roubado

Após um assalto registrado durante a manhã desta segunda-feira (1°), próximo ao Mercado Público de Sobral, policiais militares agiram rápido e conseguiram recuperar o veículo roubado.





De acordo com a PM, os assaltantes foram vistos por uma equipe que estava realizando patrulha no bairro Domingos Olímpio. Os indivíduos tentaram fugir, mas foram interceptados e presos em flagrante na rua Manoel Marinho.





Com os assaltantes, além de recuperar uma motocicleta Honda Fan vermelha de placa RIH-2A25, os policiais apreenderam um simulacro de revólver e o celular da vítima. Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. O proprietário do veículo e do celular foi chamado para recuperar seus bens.





(Sobral Portal de Notícias)